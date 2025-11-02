إيقاف حكم دولي بعد طرده نجل رئيس الاتحاد في هذه المسابقة

في واقعة إستثنائية وغريبة، و أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي الأرجنتيني، إتخذت لجنة الحكام قرارًا بإيقاف الحكم الدولي نيكولاس لامولينا بعد أيام من إدارته مباراة بين باراكاس سنترال وبوكا جونيورز، التي شهدت طرد إيفان تابيا، نجل رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا.

واقعة مثيرة

حيث شهدت المواجهة التي أُقيمت الإثنين الماضي ضمن مواجهات الدوري الأرجنتيني، لحظة فاصلة عند الدقيقة 14 حين أشهر لامولينا البطاقة الحمراء في وجه إيفان تابيا، عقب تدخل عنيف على لاعب بوكا لياندرو باريديس.

ووفقًا لما جاء في تقرير صادر عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الحكم احتسب المخالفة بعد مراجعة تقنية الفيديو “فار”، وتبيّن أن التدخل استحق البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي الطرد.

وأحدث هذا القرار حالة غضب داخل نادي باراكاس سنترال، لاسيما أن الفريق كان متقدمًا بهدف فى ذلك الوقت، قبل أن يستغل بوكا جونيورز النقص العددي ليقلب النتيجة ويفوز 3-1.

إيقاف الحكم بعد المباراة

بعد مرور يومين فقط على اللقاء، كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأرجنتيني أن لامولينا، البالغ من العمر 42 عامًا، لن يُسند إليه أي لقاء خلال الأسبوع المقبل، في خطوة وُصفت بأنها إجراء تأديبي مؤقت بسبب الأخطاء التحكيمية التي رافقت المباراة.

ولم يوضح البيان الرسمي ما إذا كان القرار مرتبطًا مباشرة بواقعة طرد نجل رئيس الاتحاد أم لا، ما فتح باب التكهنات حول تضارب المصالح والتأثيرات الإدارية داخل المنظومة الكروية.

خلفية العلاقة العائلية

تجدر الإشارة إلى أن إيفان تابيا، صاحب الـ26 عامًا، يلعب في صفوف باراكاس سنترال منذ عام 2015، بينما شغل والده كلاوديو تابيا منصب رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 2017، ويُعد من الشخصيات النافذة في الكرة الأرجنتينية.

كما أن أحد أبناء رئيس الاتحاد الآخرين، ماتياس تابيا، سبق له تمثيل الفريق ذاته في أربع مباريات فقط خلال موسم 2019.

جدل لا ينتهي

الواقعة أعادت إلى الأذهان الجدل الدائم في الأرجنتين حول استقلالية التحكيم وتأثير النفوذ الإداري على القرارات الرياضية، في وقت تسعى فيه لجنة الحكام لتأكيد التزامها بمبدأ الشفافية.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من كلاوديو تابيا بشأن قرار الإيقاف أو حول الواقعة ذاتها، بينما يترقب الشارع الرياضي الأرجنتيني ما إذا كان الحكم لامولينا سيعود قريبًا لإدارة المباريات أم أن العقوبة ستكون أطول من المعلن.