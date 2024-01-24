إيقاف الركراكي يحرمه من قيادة المغرب أمام زامبيا

أُوقف المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، 4 مباريات منها اثنتان مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بالتلفظ بعبارات بذيئة ضد لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، شانسيل مبيمبا.

وعليه، سيتابع الركراكي مباراة المغرب أمام زامبيا، اليوم الخميس، من المدرجات، حيث سيتولى قيادة الفريق مساعده، عبد الله بوهزاع.

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب-مصدر الصورة: واس

تشكيل أسود الأطلس

وأجرى الركراكي عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس، حيث أراح القائد رومان سايس و يوسف النصيري، ودفع بيحيى عطية الله و إسماعيل الصيباري بدلاً منهما.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استئنافه على قرار إيقاف الركراكي، مؤكداً أنه قرار مجحف.

وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن الركراكي تلفظ بكلمات “عنصرية” ضد مبيمبا، خلال مباراة المنتخبين يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

تشكيل المغرب لمباراة زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي – يحيي عطية الله- نايف أكرد – يونس عبد الحميد.

الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – إسماعيل الصيباري.

الهجوم: سفيان بوفال- أيوب الكعبي- حكيم زياش.

عقوبة الكاف على الركراكي



يخالف الروح الرياضية

ودافع الركراكي عن نفسه، مؤكداً أنه لم يصدر عنه أي تصرف يخالف الروح الرياضية.