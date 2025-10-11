إيطاليا تواجه إستونيا بحثًا عن الصدارة في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب إيطاليا بقيادة المدرب جينارو جاتوزو لخوض مواجهة مهمة مساء السبت أمام منتخب إستونيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب “آ. لي كوك آرينا” في العاصمة الإستونية تالين، حيث يأمل الآزوري في تحقيق انتصار جديد يعزز به فرصه في اقتناص صدارة المجموعة التاسعة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع منتخبات أخرى على بطاقات التأهل المباشرة.

ويطمح جاتوزو في استمرار صحوة الفريق وتحقيق الفوز الرابع له في التصفيات، بعد أن أظهر المنتخب تحسنًا ملحوظًا في الأداء خلال الجولات الماضية، بفضل الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية بقيادة الثنائي فيديريكو كييزا ونيكولو باريلا.

ترتيب المنتخبين قبل اللقاء

🔹 إيطاليا: المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط.

🔹 إستونيا: المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.

موعد مباراة إيطاليا وإستونيا

🕘 الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

🕗 الساعة 8:45 مساءً بتوقيت إستونيا وإيطاليا

القناة الناقلة والمعلق

📺 القناة الناقلة: beIN SPORTS 4

🎙️ المعلق: علي محمد علي