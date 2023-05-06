إيرلينج هالاند: سوف أصاب بالجنون لو فكرت باستمرار في الأرقام القياسية 

تحدث العملاق النرويجي ونجم الفريق السماوي ايرلينج هالاند عن تحطيمه للأرقام القياسية في الموسم الأول له بالبريميرليج، وذلك بعد أن وصل عدد أهداف اللاعب حتى الآن بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 35 هدف بعد هدفه في مرمى وست هام يونايتد وأصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بمنافسات البطولة خلال موسم واحد.

وقد صرح هالاند قائلًا: أنا فخور وسعيد للغاية بما أقوم بتقديمه، وأشعر بالكثير من الفخر، ومن الأمور المميزة أن يقف الجميع لي في أحد الممرات الشرفية.

وأكمل النجم النرويجي تصريحاته: لا أستطيع الاستمرار في التفكير بشكل كبير في الأرقام القياسية وتحطيمها، هذا الأمر سيجعلني أشعر بالجنون.

يذكر أن هالاند قد ساهم في فوز فريقه في اللقاء المؤجل بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من الجولة 28 أمام نادي وست هام بثلاثية نظيفة، حيث تمكن من إحراز الهدف الثاني وتحقيق إنجاز لم يسبق من قبل بوصوله للهدف الخامس والثلاثين.

وينتظر الفريق السماوي مواجهات في غاية الأهمية في الأيام القادمة، حيث ينافس السيتي على 3 بطولات وهي الدوري الإنجليزي والكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا.