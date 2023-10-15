إيران توضح حقيقة عقوبة الـ 99 جلدة ضد رونالدو
أكدت السفارة الإيرانية في إسبانيا، في بيان رسمي صادر أمس السبت، أنه لا صحة للأنباء التي تُفيد بصدور حكم قضائي ضد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم.
وسافر رونالدو، إلى إيران الشهر الماضي مع فريقه لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ولقي استقبالًا حارًا من الشعب الإيراني وحصل على العديد من الهدايا، بما في ذلك لوحة فنية مقدمة من الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي.
وتناقلت بعض التقارير الإعلامية أخبارًا تفيد بأن رونالدو، يواجه عقوبة بالجلد 88 جلدة بسبب تهمة الزنا، نتيجة لتبادله العناق مع فاطمة وتقبيلها على خدها، ولكن السفارة الإيرانية في إسبانيا نفت هذه التقارير جملةً وتفصيلًا، وأكدت عدم صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران.
وأضافت السفارة أن استقبال رونالدو، في إيران كان إيجابيًا من قبل الشعب والسلطات، وحظي اللاعب بإشادة وإعجاب من الشعب الإيراني والسلطات الرياضية في البلاد نتيجة لقائه الإنساني مع فاطمة حمامي.
Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida… pic.twitter.com/51xw40L7Gp
— Embajada de Irán en España (@IraninSpain) October 13, 2023