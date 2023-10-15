إيران توضح حقيقة عقوبة الـ 99 جلدة ضد رونالدو

أكدت السفارة الإيرانية في إسبانيا، في بيان رسمي صادر أمس السبت، أنه لا صحة للأنباء التي تُفيد بصدور حكم قضائي ضد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم.

كريستيانو رونالدو وفاطمة - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وسافر رونالدو، إلى إيران الشهر الماضي مع فريقه لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ولقي استقبالًا حارًا من الشعب الإيراني وحصل على العديد من الهدايا، بما في ذلك لوحة فنية مقدمة من الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي.

وتناقلت بعض التقارير الإعلامية أخبارًا تفيد بأن رونالدو، يواجه عقوبة بالجلد 88 جلدة بسبب تهمة الزنا، نتيجة لتبادله العناق مع فاطمة وتقبيلها على خدها، ولكن السفارة الإيرانية في إسبانيا نفت هذه التقارير جملةً وتفصيلًا، وأكدت عدم صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران.

وأضافت السفارة أن استقبال رونالدو، في إيران كان إيجابيًا من قبل الشعب والسلطات، وحظي اللاعب بإشادة وإعجاب من الشعب الإيراني والسلطات الرياضية في البلاد نتيجة لقائه الإنساني مع فاطمة حمامي.