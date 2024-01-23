إيران تهزم الإمارات.. وفلسطين تسحق هونج كونج في كأس آسيا

خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الإيراني بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

فرحة لاعبي فلسطين - مصدر الصورة: حساب كأس آسيا على تويتر

وبلغ منتخب الإمارات، ثمن نهائي البطولة، كوصيف للمجموعة برصيد 4 نقاط، رغم خسارته أمام إيران.

المنتخب الإيراني سجل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه مهدي طارمي، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب الإمارات بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب مهدي طارمي لتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني (90+3)، سجل اللاعب يحيى الغساني الهدف الأول لصالح منتخب الإمارات، لتنتهي المباراة بفوز إيران على الإمارات بنتيجة 2-1.

وارتفع رصيد منتخب إيران إلى 9 نقاط (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد منتخب الإمارات عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي إطار نفس المجموعة، فاز منتخب فلسطين على هونج كونج بثلاثية دون رد 3-0.

الفدائي الفلسطيني سجل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب عدي الدباغ.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فلسطين على هونج كونج بهدف دون رد 1-0.

وفي الدقيقة 48، سجل اللاعب زياد القنبر، الهدف الثاني لمنتخب فلسطين.

وفي الدقيقة 60، عاد اللاعب عدي الدباغ لتسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لمنتخب فلسطين.

وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما ظل منتخب هونج كونج في ذيل الترتيب بلا نقاط.