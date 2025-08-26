إهتمام إنجليزي بنجوم ريال مدريد .. وإدارة الميرنجي تترقب

يدخل نادي ريال مدريد الإسباني فترة حساسة من سوق الانتقالات الصيفية، وسط حالة من الترقب داخل أروقة “الملكي” بشأن مستقبل عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم البرازيلي رودريجو والإسباني داني سيبايوس، في ظل الأنباء المتزايدة حول اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدماتهما.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن إدارة الريال لم تتلق حتى الآن أي عروض رسمية، لكن اسمَي رودريجو وسيبايوس يظلان تحت أنظار كبار البريميرليج، مثل مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، الذين يراقبون الموقف عن قرب تمهيدًا لاحتمالية الدخول في مفاوضات بعد نهاية الجولة المقبلة من “الليجا”.

موقف تشابي ألونسو

المدير الفني تشابي ألونسو لم يتلق تعليمات مباشرة من الإدارة بخصوص بقاء أو رحيل أسماء بعينها، لكنه أظهر في المباريات الأخيرة أن الثنائي ليس ضمن عناصره الأساسية في الوقت الراهن.

ورغم ذلك، يلتزم النادي بسياسة واضحة تقوم على عدم إجبار أي لاعب على البقاء إذا رغب في خوض تجربة جديدة، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث تغييرات في قائمة الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

استراتيجية ريال مدريد

إدارة الميرنجي ترى أن أي تحرك جديد على صعيد التعاقدات الكبرى سيكون مرهونًا بخروج بعض اللاعبين أولًا، سواء من أجل توفير مساحة في القائمة أو تعزيز القدرة المالية لعقد صفقات جديدة.

ويتركز الاهتمام حاليًا على خط الدفاع في ظل الإصابات المتكررة لدافيد ألابا وأنطونيو روديجر وإيدر ميليتاو، مع بقاء خيار دعم خط الوسط قائمًا إذا سنحت فرصة استثنائية.

وعلى صعيد وسط الملعب، يثق ريال مدريد في المجموعة الحالية التي تضم أسماء واعدة ونجوماً أثبتوا جدارتهم مثل جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا وأردا جولر، وهو ما يجعل النادي متحفظًا تجاه الدخول في مفاوضات جديدة إلا إذا ظهر لاعب بقدرات خارقة يضيف قيمة فنية حقيقية للفريق.