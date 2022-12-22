أخبار الرياضة

إنهاء أزمة عبدالله السعيد في بيراميدز

أحمد محمد الخولي

صرح مصدر داخل نادي بيراميدز عن إنهاء أزمة عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، بعد أن قرر مسؤولي نادى بيراميدز تخفيف العقوبة المالية من 250 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وكان ذلك بسبب تركه الملعب في مباراة المقاولون العرب بين الشوطين بعد اعتراضه على قرار استبداله، ودخوله أيضا في مشادة مع زميله مصطفى فتحي.

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز

إنهاء أزمة عبد الله السعيد في بيراميدز

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تابع المصدر أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز تراجع عن فكرة الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبالتالي سوف يتواجد في قائمة الفريق أمام أسوان بصورة طبيعية بعد انتهاء أزمته بالنادي.

أوضح المصدر “تم تخفيض العقوبة على عبد الله السعيد من 250 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه وبالتالي انتهت الأزمة بين الطرفين”.

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أحمد محمد الخولي

كاتب ومحرر مقالات رياضية لدى موقع نجوم مصرية

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