إنعدام فرص عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة بسبب طلبات “تشافي هيرنانديز” الأخيرة من الإدارة

قام المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني “تشافي هيرنانديز” بإبلاغ إدارة النادي بتمسكه الشديد باللاعب البرازيلي رافينيا، وطالبهم بعدم بيعه في فترة الانتقالات القادمة وذلك لأن الفريق يحتاج إلى خدماته.

ويذكر أن اللاعب رافينيا لم يستطع التأقلم حتى الآن مع الأجواء في برشلونة كما أنه أبدى اعتراضه على تبديله المستمر، وعلى ما يبدو أنه مشتت بسبب اهتمام كلا من نادي نيوكاسل يونايتد وآرسنال للحصول على خدماته.

ولكن تشافي أصر على تواجد اللاعب ببرشلونة لأنه يحتاجه في الفترة المقبلة، وهذا ظهر في إجتماعه الأخير مع رئيس النادي جوان لابورتا رئيس النادي وديكو وكيل أعمال اللاعب، وهذا وفقا لما أعلنته الصحيفة الإسبانية “as”

وكان رأي تشافي هيرنانديز أنه سيكون من الصعب الحصول على لاعب بديل لرافينيا في سوق الانتقالات القادم، كما أبدى سعادته العارمة بالمستوى الذي يظهر به اللاعب وأكد أنه لا يمكن الإستغناء عنه خصوصاً بعد تعرض “عثمان ديمبلي” للإصابات المتكررة.

وهذا التمسك يثير الشكوك حول إمكانية عودة الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مرة أخرى إلى برشلونة، فهذا يزيد من فرصة استمراره بباريس سان جيرمان، او حتى انتقاله إلى الدوري السعودي في ظل العرض المالي الضخم من نادي الهلال، لأن عودته معناها إنعدام فرص رافينيا في المشاركة مع الفريق.