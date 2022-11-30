إنسانية النجم التونسي على معلول تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نهاية مباراة نسور قرطاج ضد المنتخب الفرنسي بمونديال قطر

انتشرت صور النجم التونسي على معلول بمواقع التواصل الإجتماعي عقب إنتهاء لقاء تونس ضد فرنسا، والتي تفوق فيها نسور قرطاج بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” المدينة التعليمية “بمونديال قطر 2022.

وقد ظهر نجم الأهلي المصري” علي معلول ” وهو يقوم بالإشارة إلى أفراد الأمن بالهدوء، وذلك أثناء إخراجهم المشجع التونسي الذي إقتحم ملعب اللقاء بعلم فلسطين.

وبالرغم من فوز نسور قرطاج اليوم على المنتخب الفرنسي، إلا أنهم ودعوا منافسات كأس العالم، حيث قد احتلوا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وقد جاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد إنتهاء مباريات دور المجموعات كالتالي: