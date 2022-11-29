إنجلترا تضرب ويلز بثلاثية.. وتواجه السنغال في ثمن نهائي المونديال

انتصر المنتخب الإنجليزي على نظيره الويلزي بثلاثية دون رد (3-0) في المباراة التي أقيمت على ستاد أحمد بن علي، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر.

وبذلك يتصدر منتخب إنجلترا، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويضرب موعدًا مع منتخب السنغال في ثمن نهائي كأس العالم.

وتجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، ليودع منافسات كأس العالم من الدور الأول رفقة إيران، مقابل تأهل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية إلى دور الـ 16.

الشوط الأول انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف بين إنجلترا وويلز.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50، سجل اللاعب ماركوس راشفورد الهدف الأول لمنتخب إنجلترا.

وفي الدقيقة 51، سجل اللاعب فيل فودين الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة.

وفي الدقيقة 68، سجل ماركوس راشفورد، الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا.

وكان منتخب إنجلترا تحت قيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت، قد استهل مشواره في نهائيات كأس العالم، بالفوز الساحق 6-2 على إيران، قبل التعادل السلبي أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

أما منتخب ويلز بدأ مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الخسارة بهدفين دون رد أمام إيران.

وكان موقع الفيفا بلس التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر تشكيلة المنتخبين الإنجليزي والويلزي على النحو التالي:

تشكيلة منتخب إنجلترا: الحارس جوردان بيكفورد وكايل ووكر ولوك شاو وجون ستونز وهاري ماجواير وديكلان رايس وجوردان هندرسون وجود بيلينجهام وهاري كين وماركوس راشفورد وفيل فودين

تشكيلة منتخب ويلز: الحارس داني وارد ونيكو شاي ويليامز وبن ديفيز وكريس ميفام وجو رودون وجو ألين وآرون رامسي وجاريث بيل وإيثان أمبادو ودانيال جيمس وكيفر مور