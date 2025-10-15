إنجاز كبير لنجم برشلونة.. تعرف عليه

في مفاجاة من العيار الثقيل نجح البرازيلي رافينيا نجم برشلونة في إحتلال صدارة قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز الجناح الأيسر خلال العام الأخير، استنادًا إلى عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة في جميع المسابقات بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وطبقًا لتقرير نشرته شبكة LenteDeportiva العالمية فإن رافينيا تصدر القائمة بـ 55 مساهمة تهديفية “أهداف + تمريرات حاسمة” خلال 54 مباراة، ليؤكد مكانته كأكثر الأجنحة اليسرى تأثيرًا في العالم خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي في المركز الثاني الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان بـ 41 مساهمة تهديفية خلال 65 مباراة، بينما حل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ثالثًا بـ 39 مساهمة تهديفية في 56 مباراة.

وشملت القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل لويس دياز، كودي جاكبو، كنان يلدز، ماركوس راشفورد، رافائيل لياو، فينشينزو جريفو، وكفاراتسخيليا، في تأكيد على التطور الكبير لمركز الجناح الأيسر كأحد أهم مفاتيح اللعب الحديثة في كرة القدم الأوروبية.

أفضل 10 لاعبين في مركز الجناح الأيسر خلال آخر 365 يومًا كالتالي:

رافينيا – برشلونة

عدد المباريات: 54

المساهمات التهديفية: 55 هدفًا وصناعة

برادلي باركولا – باريس سان جيرمان

عدد المباريات: 65

المساهمات التهديفية: 41

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد

عدد المباريات: 56

المساهمات التهديفية: 39

لويس دياز – “ليفربول – بايرن ميونخ”

عدد المباريات: 51

المساهمات التهديفية: 29

كودي جاكبو – ليفربول

عدد المباريات: 49

المساهمات التهديفية: 25

كينان يلدز – يوفنتوس

عدد المباريات: 52

المساهمات التهديفية: 24

ماركوس راشفورد – “مانشستر يونايتد- أستون فيلا – برشلونة”

عدد المباريات: 41

المساهمات التهديفية: 22

رافائيل لياو – ميلان

عدد المباريات: 45

المساهمات التهديفية: 21

فينشينزو جريفو – فرايبورج

عدد المباريات: 39

المساهمات التهديفية: 20

كفاراتسخيليا – “نابولي– بارس يان جيرمان”

عدد المباريات: 49

المساهمات التهديفية: 20