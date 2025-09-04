إنجاز قياسي جديد للنجم محمد صلاح في 2025

من المعروف للجميع أن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز عبارة عن ساحة للأرقام القياسية والنجوم الكبار، لكن الموضوع الأبرز الفترة الأخيرة بين الدولي المصري محمد صلاح، الجناح الذي بات هدافًا تاريخيًا من موقعه على الطرف بفضل سرعته ومهاراته الفردية، والنرويجي إيرلينج هالاند الذي حطم كل الأرقام ليصبح أسرع لاعب يسجل 88 هدفًا في أول 100 مباراة له في البريميرليج.

هالاند وصلاح في الصدارة

ووفق تقرير حديث نشره موقع PlanetFootball، جاء هالاند على قمة قائمة اللاعبين الأكثر تهديفًا بعد أول 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، فيما يأتي الفرعون محمد صلاح ضمن السبعة الأوائل، وهو الاستثناء الوحيد فى القائمة كجناح وليس مهاجمًا صريحًا، مما يعكس قدرته على التألق من الأطراف وتحويل أي فرصة إلى هدف.

وطبقًا لما جاء في هذا التصنيف فإن البريميرليج يظل دومًا موطنًا لأعظم المهاجمين، لكن هالاند جاء ليضع معايير جديدة للأرقام القياسية، في حين يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ من موقع مختلف كجناح هداف استثنائي، مؤكدًا أن التوهج الكروي لا يقتصر على المهاجم الصريح فقط، بل يمكن أن يظهر من أي لاعب يمتلك مهارات استثنائية.

أبرز النجوم

ويكشف هذا التقرير أن أبرز النجوم في أول 100 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هم:

إيرلينج هالاند – 88 هدفًا

آلان شيرر – 79 هدفًا

رود فان نيستلروي – 68 هدفًا

سيرجيو أجويرو- 64 هدفًا

محمد صلاح- 63 هدفًا

فرناندو توريس – 63 هدفًا

آندي كول – 63 هدفًا

ويمكن القول أن هالاند نموذجًا للمهاجم الحديث، بمعدل تهديفي مذهل يصل إلى هدف كل 101 دقيقة تقريبًا، وقد سجل 36 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي قبل أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

ومازال النجم محمد صلاح يمثل حالة استثنائية بين اللاعبين، فهو لا يعتمد على تمركز المهاجم التقليدي، بل على سرعة التحرك والذكاء في اختيار اللحظة المناسبة للتسجيل، ما جعله أحد أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ برصيد 187 هدفًا فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويؤكد أن التألق يمكن أن يأتي من أي مركز على أرض الملعب.