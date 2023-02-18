إنجاز جديد للدون كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي في أول أربع جولات له بالدوري السعودي

كما نعلم جميعا فإن صفقة انتقال اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي قد لاقت صدى واسع في جميع أنحاء العالم، وجاء انتقاله مؤخرا من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لنادي النصر السعودي حديث الصحف العالمية خلال الفترة الأخيرة، وكان كريستيانو رونالدو ولا زال يبحث عن الأرقام القياسية من أجل تحقيقها.

فما لبث في الدوري السعودي الكثير حتى يحقق ما جاء من أجله، فقد دون العالمي كريستيانو رونالدو رقمًا مميزًا وانجازا جديدا يضاف إلى انجازاته، وذلك أثناء مشاركته الرابعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

فقد صنع “الدون” هدفين لعبد الرحمن غريب وعبدالله مادو، واللذين أحرزا الهدفين لنادي النصر في مباراته الأخيرة أمام نظيره التعاون، وانتهت المباراة بنتيجة (2-1) على أرضية ملعب مرسول بارك في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري.

وتعد هاتان التمريرتان للدون هما أول تمريرات حاسمة له في الدوري، وبهما يرفع رصيده للمساهمة في 7 أهداف كاملة، فقد سجل 5 أهداف وصنع إثنين في آخر مباراة له، وجدير بالذكر أن آخر 7 أهداف للنادي السعودي قد شارك فيها كريستيانو جميعًا.

وقد ساعدت هذه الأهداف السبعة النادي في تحقيق صدارة الدوري وحصد بها 7 نقاط كاملة، وقد تمكن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو من تسجيل سوبر هاتريك في مرمى الوحدة خلال الأسبوع الماضي من مسابقة الدوري، ليحقق النصر الفوز بهذه الرباعية النظيفة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.

وبشكل عام فقد خاض رونالدو 4 مواجهات في الدوري السعودي بقميص النصر، حقق منها الأصفر ثلاث انتصارات وتعادل واحد مع نادي الفتح، وقد سجل رونالدو هدف التعادل لنادي النصر من نقطة الجزاء.

وحتى الآن يتشبث العالمي بصدارة الدوري برصيد 40 نقطة منها 10 نقاط حُققت أثناء تواجد “الدون” كريستيانو رونالدو، ورغم تسجيل الدون 5 أهداف إلى أنها جاءت جميعها خارج ملعبه بالرياض، وينتظر الجمهور المشجع لكريستيانو ونادي النصر أول فرحة له بالتسجيل بملعب مرسول بارك.