إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو خارج الملاعب.. تفاصيل

تحطيم الأرقام القياسية ليس بالأمر الصعب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، فهو دائم التحطيم للأرقام القياسية ولكن هذه المرة خارج الملعب،بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ تتجاوز ثروته مليار جنيه إسترليني، بعد توقيع عقده الضخم مع النادي السعودي، ما يعكس استمرار تأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.

وإنضم رونالدو للدوري السعودي أواخر عام 2022 قادمًا من مانشستر يونايتد، ووقع حينها عقدًا سنويًا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يحصل مؤخرًا على تجديد أكبر للعقد، ما جعل إجمالي ما سيجنيه خلال العامين المقبلين يقترب من 492 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج، وصلت ثروة رونالدو الصافية لـ 1.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.045 مليار جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يحقق هذا الإنجاز المالي الفريد.

وعلى الرغم من الانتقادات التي رافقت انتقاله للدوري السعودي واتهامه بالبحث عن المال، أكد رونالدو مرارًا قوة الدوري السعودي وتنافسه: “أنا مؤمن تمامًا بمستوى الدوري السعودي، ومن لم يلعب هنا لا يفهم حقيقة التحدي الذي يقدمه. المنافسة هنا قوية ونحن بالفعل من بين أفضل خمسة دوريات في العالم”.

وعن مستقبل اعتزاله، قال رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا: “لم أعد أهتم بمسألة الاعتزال كما في السابق. فلسفتي الآن أن أعيش يومًا بيوم وأستمتع بكل تدريب ومباراة، وأترك المستقبل يأتي كما يكون.”

وعلى الصعيد الرياضي، يستمر رونالدو في التألق مع النصر، حيث سجل 104 أهداف في 117 مباراة بجميع البطولات منذ وصوله، مؤكدًا مكانته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، سواء من الناحية الرياضية أو المالية.