إنجاز تاريخي لصلاح في الدوري الإنجليزي لم يحققه أحد من قبل

أصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح أول لاعب في التاريخ يحصل على 3 ألقاب فردية رسمية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

أول لاعب في تاريخ البطولة

وبحسب تقرير لشبكة “سكاواكا” العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ البطولة يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، والحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم.

ونجح صلاح في معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

47 آندي كول (93/94)

47 آلان شيرر (94/95)

47 محمد صلاح (24/25)

جائزة الحذاء الذهبى

كما جصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الموسم الحالى 2024-2025، الذى أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح هدفا فى تعادل فريق ليفربول ضد كريستال بالاس، بنتيجة 1-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإستلم النجم المصرى جائزة هداف الدوري الإنجليزي 2025، بالإضافة إلى أفضل صانع أهداف من الأسطورة إيان راش عقب المباراة.

جائزة “الحذاء الذهبي”

كما فاز محمد صلاح بجائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الفرعون المصري حاليًا قائمة هدافي البريميرليج برصيد 29 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، كما صنع 18 هدفا آخرين.

وأنهى ليفربول المسابقة بـ84 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثانى عشر برصيد 53 نقطة.