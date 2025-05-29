إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة القدم الإنجليزية

سجل موسم 2024/2025 لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وذلك عندما نجحت خمسة أندية إنجليزية في حصد ست ألقاب مختلفة، في إنجاز غير مسبوق، يؤكد عمق التنافس وقوة الأندية الإنجليزية على مختلف الأصعدة.

حصاد الألقاب الإنجليزية في موسم 2024/2025:

ليفربول: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)

توتنهام هوتسبير: بطل الدوري الأوروبي (يوروباليج)

كريستال بالاس: بطل كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد: بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

تشيلسي: بطل دوري المؤتمر الأوروبي

مانشستر سيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي “الدرع الخيرية”

تشيلسي بطل دوري المؤتمر الأوروبي

وفي واحدة من أهم محطات هذا الموسم، توّج نادي تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز مستحق على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وعقب هذا التتويج، حقق تشيلسي إنجاز تاريخي فريد، يتمثل في أن يصبح أول نادٍ يتوّج بجميع الألقاب الأوروبية الكبرى، إذ سبق له التتويج بكأس الكؤوس الأوروبية (1971 و1998)، ودوري أبطال أوروبا (2012 و2021)، والدوري الأوروبي (2013 و2019) ودوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025.

ويعتبر نادي تشيلسي من الأندية صاحبة السجل القاري المميز، حيث حقق الفوز في آخر 5 نهائيات أوروبية خاضها، سواء في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن فوز تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي يضمن له التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، مما يمنحه فرصة جديدة لتعزيز سجله الأوروبي.