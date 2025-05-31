إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح على المستوى العالمي

حضر النجم محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم فى القرن الحادي والعشرين، وذلك بحسب “lentedesportiva” العالمي.

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وعلق الموقع متحدثًا عن محمد صلاح، “النجم المصري حطم الأرقام القياسية مع ليفربول، بما في ذلك إجمالي أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز فى موسم واحد، ساعدت سرعته ومراوغته وقدرته على التسجيل فى قيادة ليفربول إلى المجد المحلي والأوروبي”.

وتواجد الفرعون محمد صلاح فى المرتبة الـ68 بقائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في القرن الحادي والعشرين، متغلبًا على فابيو كانافارو، وسيسك فابريجاس، وويسلي شنايدر، وأليساندرو نيستا، وكيليان مبابي، وهاري كين، وأليكسيس سانشيز، وكارلوس تيفيز وخافيير زانيتي.

ونجح البرغوث ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي في التواجد على قمة القائمة، بينما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المرتبة الثانية، ثم الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وجاء النجم البرازيلي رونالدينيو في المرتبة الخامسة، وبعد ذلك الفرنسي زين الدين زيدان في المرتبة السادسة، بينما جاء تييري هنري أحد أساطير أرسنال الإنجليزي في المرتبة السابعة، ثم الحارس الألماني مانويل نوير فى المرتبة الثامنة، والبرازيلي ريكاردو كاكا في المرتبة التاسعة، ولويس سواريز في المرتبة العاشرة.

محمد صلاح رابع أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

وفي سياق آخر، تواجد الفرعون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بالمرتبة الرابعة في قائمة أفضل 50 لاعبًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وفقًا لموقع “givemesport” البريطاني.

ثم آتى بعد ذلك محمد صلاح في المرتبة الرابعة بحسب عدة معايير متعلقة بالأهداف وصناعة الأهداف والسن والجوائز الفردية والألقاب واللعب النظيف، بينما تصدر القائمة أسطورة أرسنال تييري هنري.

وحل واين روني نجم إيفرتون ومانشستر يونايتد الأسبق في المرتبة الثانية، ثم آلان شيرر نجم ناديا بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة، ثم محمد صلاح في المرتبة الرابعة.

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من التغلب على ريان جيجز وكريستيانو رونالدو ثنائي مانشستر يونايتد أصحاب المركزين الخامس والسادس، ثم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المرتبة السابعة، وإريك كانتونا أحد أساطير مانشستر يونايتد في المرتبة الثامنة، وستيفن جيرارد في المرتبة التاسعة، وبول سكولز في المرتبة العاشرة