إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح.. تعرف عليه

نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تحقيق رقم هجومي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تراجع سجله التهديفي بشكل كبير الموسم الحالي.

صلاح في الصدارة

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “هو سكورد” العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن محمد صلاح استطاع تصدر اللاعبين الأكثر صناعة لفرص كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وتمكن الفرعون محمد صلاح من صناعة 5 فرص كبيرة في المباريات التي خاضها مع ليفربول الموسم الحالي بالتساوي مع كودي جاكبو، زميله بفريق ليفربول.

ويأتي بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، جواو بيدرو نجم البلوز، واختتم جاك جيرليش القائمة التي تم الإعلان عنها.

أزمة الريدز مستمرة

ويواجه نادي ليفربول أزمة نتائج خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الا أن محمد صلاح الذي غابت الألة التهديفية له في معظم المباريات استطاع أن يتصدر رقم هجومي مميز في البريميرليج.

كما كشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو” قائمة المرشحين المكونة من 26 لاعبًا لاختيار التشكيل الأفضل في العالم 2025 بعد مشاركة أكثر من 20 ألف لاعب محترف في التصويت في الفترة من 15 يوليو 2024 حتى 3 أغسطس 2025، على أن يكون المرشحون قد شاركوا في 30 مباراة رسمية على الأقل خلال تلك الفترة.

وتم الكشف مؤخرًا عن 26 لاعبًا نهائيًا تمثل قائمة اللاعبين الأعلى تصويتًا في مراكزهم المختلفة، من بينهم لاعبو ليفربول محمد صلاح، أليسون بيكر، وفيرجيل فان ديك، بالإضافة إلى نجوم عالميين أمثال ميسي، كريستيانو رونالدو، هالاند، ومبابي.