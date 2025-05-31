إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح بعد التتويج بالدوري

يستمر النجم والفرعون المصري محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، في كتابة التاريخ في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم مميز مع ليفربول الذي توج بطلاً لمسابقة “البريميرليج” للمرة الـ 20 في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

صلاح الأكثر تحقيقًا للبونص

وبات النجم محمد صلاح الأكثر تحقيقًا لنقاط البونص فى موسم واحد فى تاريخ لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بونص، متفوقًا على سيسك فابريجاس الذي حصد 54 نقطة بونص في موسم 2006 – 2007 عندما كان لاعبًا ضمن صفوف أرسنال.

وجاء اللاعب الويلزي جاريث بيل في المرتبة الثالثة بقائمة الأكثر تحقيقًا لنقاط البونص في موسم واحد في تاريخ لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد 50 نقطة بونص في موسم 2012 – 2013 مع توتنهام، بينما جاء روبن فان بيرسي في المرتبة الرابعة بـ 49 نقطة بونص مع مانشستر يونايتد في موسم 2012 – 2013، كما حل هاري كين في المرتبة الخامسة بـ 48 نقطة بونص في موسم 2022 – 2023 مع توتنهام.

كما حصل محمد صلاح على أكبر معدل من النقاط في الموسم الحالي 2024-2025، بـ344 نقطة، ليس فقط أكبر معدل من النقاط خلال الموسم الحالي من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، بل هو الأكثر في تاريخ اللعبة.

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل هدافى أوروبا

وفي سياق متصل تواجد محمد صلاح وعمر مرموش ثنائى منتخب مصر المحترف ضمن صفوف ناديى ليفربول ومانشستر سيتى الإنجليزيين فى قائمة هدافى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فى موسم 2024 – 2025.

حيث جاء الفرعون محمد صلاح ثانياً فى قائمة الهدافين برصيد 29 هدفاً خلف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني صاحب الصدارة برصيد 31 هدفاً، فيما تفوق النجم المصرى على روبرت ليفاندوفسكى لاعب برشلونة الإسبانى الذى حل ثالثًا برصيد 27 هدفاً.

ويأتي بعد ذلك هارى كين لاعب بايرن ميونخ الألماني رابعاً برصيد 26 هدفًا، ثم ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا الإيطالي في المرتبة الخامسة برصيد 25 هدفاً، بينما حل ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزى فى المرتبة السادسة بـ23 هدفاً.

جاء هذا في الوقت الذي حل فيه عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 22 هدفاً بالمرتبة السابعة، يليه زميله في الفريق السماوي هالاند بالمرتبة الثامنة بنفس الرصيد من الأهداف، ثم باتريك تشيك لاعب باير ليفركوزن الألماني في المرتبة التاسعة بـ 21 هدفاً، ثم عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة العاشرة بنفس الرصيد من الأهداف.