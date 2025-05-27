إنجاز أوروبي إستثنائي لعمر مرموش في موسمه الأول مع السيتي

إحتل النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج 5”.

مرموش يتألق

ونجح الفرعون المصري عمر مرموش في إحراز 5 أهداف من خارج منطقة الجزاء مع ناديا آينتراخت فرانكفورت الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ليتواجد على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء، وفقًا لشبكة “سكاواكا” العالمية المتخصصة في إحصائيات الكرة القدم.

ويأتي بالتساوي مع عمر مرموش كلًا من ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني، وبرونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالفيري لاعب ريال مدريد الإسباني.

نجاح صفقة مرموش

وفي سياق آخر، قال موقع “جول” العالمي أن عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي من أنجح الصفقات التي عقدتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم.

حيث جاء عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وأكد موقع “جول”، في التقرير الذي أعده عن أنجح صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، “عمر مرموش هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يناير وحظي بمكان فى التشكيلة الأساسية للفريق السماوي، ما يدل على سرعة تأقلم المهاجم المصري مع بيئته الجديدة فى ملعب الاتحاد”.

وتابع التقرير، “نجح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في نقل تألقه التهديفي في النصف الأول من الموسم مع آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي، مسجلاً سبعة أهداف في أول 15 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ثلاثية مذهلة في الفوز الساحق 4-0 على نيوكاسل يونايتد”.

وواصل، “يمتلك عمر مرموش القدرة على اللعب في عدة مراكز هجومية وشغفه باستغلال المساحات الفارغة، وأثبت قدرته على قيادة خط الهجوم بفعالية أيضًا، في ظل غياب إيرلينج هالاند بسبب الإصابة، كما أن أداء مرموش المتميز يُبشر بالخير، رغم تراجع أداء سيتي الجماعي بشكل ملحوظ، وهو ما أشار إليه بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي في وقت سابق”.