إنجازات صلاح لاتتوقف.. الفرعون المصري يدخل قائمة هامة في تاريخ الدوري الإنجليزي

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وفقًا للتقرير الصادر عن موقع “givemesport” البريطاني.

صلاح ضمن أساطير الدوري الإنجليزي

وفي هذا السياق تحدث تقرير صادر عن الموقع البريطاني عن محمد صلاح،قائلًا “وبالرغم من أن الجناح المصري قضى فترة صعبة في تشيلسي، إلا أنه أصبح أحد أفضل لاعبي العالم مع ليفربول، سجّل أكثر من 100 هدف في آخر خمسة مواسم كاملة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، أرقامٌ لا تُضاهى، خاصةً للاعبٍ يلعب غالبًا من الجناح الأيمن”.

وتابع التقرير، “ارتقى أداء محمد صلاح بفريق ليفربول إلى مستوى جديد في السنوات الأخيرة، حيث سجّل هدفًا تلو الآخر ليُنهي انتظارًا دام 30 عامًا للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020”.

الفوز باللقب الثاني

وأضاف الموقع، “بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، يُقال إن محمد صلاح سيكون أفضل لاعب في تاريخ ليفربول عندما يُنهي مسيرته في أنفيلد، ولعلّ أبرز إنجازاته مع النادي كان في موسم 2018/2019، عندما سجّل هدف الفوز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-0”.

وجاء على صدارة القائمة أسطورة كرة القدم الفرنسية، تييري هنري لاعب أرسنال الأسبق بينما تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق في المرتبة الثانية.

ليأتي إريك كانتونا أحد أساطير مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح صاحب المرتبة الرابعة، بينما جاء كيفن دي بروين الذي يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي في المرتبة الخامسة.

ليحتل باتريك فييرا لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق المرتبة السادسة، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المعتزل في المرتبة السابعة، ثم روي كين لاعب ناديا نوتينجهام فورست ومانشستر يونايتد الأسبق في المرتبة الثامنة، ثم ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق في المرتبة التاسعة، ودينيس بيركامب نجم أرسنال الأسبق في المرتبة العاشرة.