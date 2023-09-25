إنتر ميلان ينتصر على إمبولي بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي

نجح نادي إنتر ميلان في الفوز على نادي إمبولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كارلو كاستيلاني، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان أمام إمبولي - مصدر الصورة: وكالة أنباء البحرين

وكان قد سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب دي ماركو في الدقيقة ٥١ لتنتهي المباراة بفوز إنتر وحصد الثلاث نقاط وتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ١٥ نقطة، بينما يتواجد إمبولي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

الهدف جعل دي ماركو هو أكثر لاعب قد ساهم بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، برصيد 4 مساهمات تهديفية بين التسجيل والصناعة.

كان قد حقق إنتر أفضل انطلاقة في منافسات الدوري الإيطالي للمرة الرابعة على الإطلاق، بالفوز في أول 5 مباريات، بعد موسم 1966-1967، وموسم 2015-2016، وموسم 2019-2020.

تشكيلة نادي إنتر ميلان أمام إمبولي