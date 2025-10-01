إنتر ميلان يخطط لشراء نجم السيتي.. تفاصيل

أعلنت تقارير صحفية أن إنتر ميلان يتجهز لتفعيل خيار شراء المدافع السويسري مانويل أكانجي من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو، بالرغم من أن العقد الحالي يتضمن بندًا يجعله إلزاميًا في حال مشاركته في 50% من مباريات الفريق هذا الموسم أو تتويج الإنتر بلقب الدوري الإيطالي.

ومن المعروف أن أكانجي قد انضم إلى إنتر في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل مليون يورو، ونجح سريعًا في كسب ثقة الجهاز الفني بعد مشاركته أساسيًا في ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي ومباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

ووفقًا لما جاء على لسان الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة إنتر أعجبت كثيرًا بالمستويات التي يقدمها اللاعب، وتفكر بجدية في شراء عقده بشكل نهائي دون انتظار تفعيل الشرط الإلزامي.

تجدر الإشارة إلى أن أكانجي، البالغ من العمر 30 عامًا، بدأ مسيرته مع فينترتور السويسري قبل أن ينتقل إلى بازل، ثم إلى بوروسيا دورتموند، ومنه إلى مانشستر سيتي في 2022 مقابل 20 مليون يورو، حيث حقق مع الفريق الإنجليزي عدة ألقاب محلية وقارية.