إنتر ميلان يحبط بورتو ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ نادي إنتر ميلان الإيطالي، منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعادله السلبي بدون أهداف مع مضيفه بورتو البرتغالي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدراجاو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في إيطاليا بفوز إنتر ميلان على ضيفه بورتو بهدف دون رد.

وبالعودة لأحداث مباراة الإياب، فإن نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين إنتر ميلان وبورتو، استمرت حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف كل فريق، من محاولاته الهجومية من أجل هز شباك الآخر.

وتبادل الطرفان، الهجمات، حتى أطلق الحكم، صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وصعود إنتر ميلان لدور الثمانية.

يذكر أن حكم المباراة، أشهر البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي المخضرم بيبي مدافع بورتو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+7).

وكان سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة بورتو، نشرها حساب نادي إنتر ميلان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس الكاميروني أندريه أونانا، مايتو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، الهولندي دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، التركي هاكان تشالهان أوغلو، الأرميني هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو، البوسني إيدين دجيكو، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

أما البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة إنتر ميلان، نشرها حساب نادي بورتو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

ديوجو كوستا، بيبي، فابيو كاردوسو، إيفان ماركانو، زيدو سنوسي، ماركو جروجيتش، ماتيوس أوريبي، ستيفن أوستاكيو، وينديرسون جالينو، مهدي طارمي، إيفانيلسون

ويحتل نادي إنتر ميلان، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بعد خوض 26 جولة، بفارق 18 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.

وخاض إنتر ميلان 26 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بواقع 16 انتصارا والتعادل في مباراتين، والخسارة في 8 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 47 هدفا مقابل استقبال 30 هدفا.

أما بورتو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 57 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الأول، وذلك بعد خوض 24 جولة.