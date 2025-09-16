إبراهيم فايق : الاهلى يصدم إمام عاشور

كشف المذيع إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة تخص موقف النادي الأهلي مع لاعبه إمام عاشور، فيما يتعلق بملف تمديد عقده.

وأوضح إبراهيم فايق عبر برنامجة التلفزيونى أن إدارة الأهلي أكدت للاعب أن المفاوضات حول العقد لن تكون مع وكيله آدم وطني تحت اى ظرف.

وأشار فايق إلى أن الأهلى أكد للاعب أن المفاوضات حول اى شيء سيكون معه وليس مع وكيله المغضوب عليه.

ابراهيم فايق أكد أن الأهلى أبلغ اللاعب أن ملف تجديد العقد غير مطروح في الوقت الحالي، خاصة أن عقده الحالي مازال ممتد.

واختتم فايق تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي أبلغ إمام عاشور بأن التفكير في التمديد سيكون مرتبط بمشاركته، قائلاً .. شارك الاول وبعدين نشوف.