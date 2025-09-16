أخبار الرياضة

إبراهيم فايق : الاهلى يصدم إمام عاشور

أحمد المدبولي

كشف المذيع إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة تخص موقف النادي الأهلي مع لاعبه إمام عاشور، فيما يتعلق بملف تمديد عقده.

 

وأوضح إبراهيم فايق عبر برنامجة التلفزيونى أن إدارة الأهلي أكدت للاعب أن المفاوضات حول العقد لن تكون مع وكيله آدم وطني تحت اى ظرف.

 

وأشار فايق إلى أن الأهلى أكد للاعب أن المفاوضات حول اى شيء سيكون معه وليس مع وكيله المغضوب عليه.

 

ابراهيم فايق أكد أن الأهلى أبلغ اللاعب أن ملف تجديد العقد غير مطروح في الوقت الحالي، خاصة أن عقده الحالي مازال ممتد.

 

واختتم فايق تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي أبلغ إمام عاشور بأن التفكير في التمديد سيكون مرتبط بمشاركته، قائلاً .. شارك الاول وبعدين نشوف.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


