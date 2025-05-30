أخبار الرياضة

إمام عاشور يتحدث عن علاقته بـ أحمد سيد زيزو

أحمد المدبولي

أبدى إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، دعمه الكامل لزميله السابق أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادى الزمالك، في ظل الأنباء التي تؤكد انتقاله للنادى الاهلى.

 

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية : زيزو يعتبر أخي الأكبر، وتربطنا علاقة قوية داخل الملعب وخارجه، ولدينا الكثير من المواقف الجيدة سوياً.

 

وأضاف : هو لاعب مميز جداً، وإذا انضم للنادي الأهلي سيكون إضافة كبيرة للفريق، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات وخبرة.

 

وتابع : أنا مررت بنفس ما يمر به زيزو الآن،و لكنه يملك شخصية قوية تمكنه من تجاوز أي تحديات.

 

وأتم : زيزو تواصل معي مؤخراً وهنأني على الفوز ببطولة الدوري مع الأهلي، وهذا يعكس روح طيبة تجمعنا كلاعبين مهما اختلفت الألوان.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.