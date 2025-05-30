إمام عاشور يتحدث عن علاقته بـ أحمد سيد زيزو

أبدى إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، دعمه الكامل لزميله السابق أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادى الزمالك، في ظل الأنباء التي تؤكد انتقاله للنادى الاهلى.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية : زيزو يعتبر أخي الأكبر، وتربطنا علاقة قوية داخل الملعب وخارجه، ولدينا الكثير من المواقف الجيدة سوياً.

وأضاف : هو لاعب مميز جداً، وإذا انضم للنادي الأهلي سيكون إضافة كبيرة للفريق، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات وخبرة.

وتابع : أنا مررت بنفس ما يمر به زيزو الآن،و لكنه يملك شخصية قوية تمكنه من تجاوز أي تحديات.

وأتم : زيزو تواصل معي مؤخراً وهنأني على الفوز ببطولة الدوري مع الأهلي، وهذا يعكس روح طيبة تجمعنا كلاعبين مهما اختلفت الألوان.