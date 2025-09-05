موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة فى المباريات

يترقب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي موقفه من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته منذ منتصف يونيو الماضي.

وكان عاشور قد تعرض لكسر في الترقوة خلال مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

قبل أن يخضع لجراحة ناجحة في الولايات المتحدة، ويعود لاستكمال برنامجة العلاجى والتأهيلى هنا فى مصر.

وخضع اللاعب مؤخراً لأشعة طبية أثبتت جاهزيته للعودة إلى الملاعب بشكل طبيعي.

فيما أكد مصدر داخل الأهلي أن قرار مشاركته بات مرهون برؤية المدير الفني عماد النحاس، خاصة بعد اكتمال جاهزيته الطبية.

يُذكر أن عاشور كان قريبًا من الظهور في قائمة الفريق أمام بيراميدز بالجولة الماضية، إلا أن الفحوصات الطبية حينها أظهرت عدم اكتمال شفائه بشكل يسمح له بالمشاركة.