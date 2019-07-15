إليكم موعد مباراة السنغال والجزائر في نهائي بطولة كأس امم افريقيا 2019

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم الأفريقية ومشجعي المنتخب الجزائري عن موعد المباراة النهائية المنتظرة في بطولة كأس امم افريقيا، حيث تأهل المنتخب الجزائرى على حساب المنتخب النيجري في مباراة رائعة إنتهت بهدفين مقابل هدف وحيد،وقد احرز النجم الدولى ونجم الدوري الأنجليزي رياض محرز الهدف القاتل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لكي يصعد بمنتخب محاربو الصحراء إلى المباراة النهائية، ويأمل الجمهور العربى بأن يحقق المنتخب الجزائري هذه البطولة بعد خروج كافة المنتخبات العربية، وسوف نرصد من خلال موقع نجوم مصرية موعد وتوقيت المباراة النهائية بين السنغال والجزائر في بطولة امم افريقيا 2019 .

بطاقة مباراة السنغال والجزائر في الدور النهائي

المباراة الملعب التوقيت القناة الناقلة السنغال × الجزائر إستاد القاهرة الدولي الجمعة 10:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

يبحث الكثير من عشاق المنتخب الجزائري لمتابعة هذه المباراة النهائية على أرضية ملعب القاهرة الدولي عن القنوات الناقلة للمباراة، ويأمل جمهور الجزائر بفوز منتخبهم في هذه البطولة، والتتويج باللقب القاري، هذا وسوف تنقل المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت ماكس اتش دي 1، اتشي دي 2ـ والعديد من القنوات المشفرة، وقناة تايم سبورت الأرضية المجانية ويمكنك ضبط ترددها خلال التالي ” UHF 32 “، بالإضافة إلى قناة الجزائر الأرضية .