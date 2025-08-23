إلى العلا.. الصليهم خارج حسابات جيسوس بعد معسكر النمسا والبرتغال

أعلنا ناديي النصر والعلا، مساء الجمعة، عن انتقال اللاعب عبدالمجيد الصليهم “31 عاما” إلى فريق النمور العربية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن أوصى المدرب البرتغالي «جورجي جيسوس» إدارة النادي بإيجاد وجهة جديدة للاعب خط الوسط لرغبته في الاعتماد على عناصر أخرى بعد معسكر الإعداد الخارجي في البرتغال والنمسا.

عبدالمجيد الصليهم الذي لعب 126 مباراة مع فريق النصر منذ انضمامه في صيف 2020، قادما من نادي الشباب، فاز مع فريقه بعدد من الألقاب هي:

كأس السوبر السعودي 2020ـ2021.

كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

المدير الفني البرتغالي، جورجي جيسوس، استبعد عبدالمجيد الصليهم منذ انتهاء المعسكر التدريبي في النمسا والبرتغال في 10 أغسطس الجاري، حيث لم يخض أي تدريب مع زملائه، وأوصى جيسوس بضمه إلى مجموعة اللاعبين الغير مرغوب في استمرارهم، وبدأ التركيز مع المجموعة الجديدة المنضمة حديث لصفوف النصر.

ويتبقى في عقد الصليهم عاما كاملا سيقضيه بقميص العلا الذي يسعى إلى دعم خطوطه استعدادا لموسم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، كما ينوي النصر بحسب صحيفة «الرياضية» عدم تجديد عقد الصليهم، وبذلك فإن عامه مع العلا سيكون الأخير له مع النصر.

ويبقى أمام الصليهم خيارا واحد وهو التفوق على ذاته والالتزام بالتدريبات مع ناديه والمساهمة في تصعيده إلى الدوري السعودي الممتاز ليعود مجددا إلى اللعب في “روشن”، ومن خلاله يعود إلى الأضواء من جديد.