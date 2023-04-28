“إلكترونيا” حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون القادمة 2023/05/03 في دوري روشن والموعد والقناة الناقلة

بعد فوز نادي اتحاد جدة على الشباب في قمة الجولة أل 24 بهدفين مقابل هدف واحد للشباب، بدأت جماهير العميد في البحث عن رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والاتحاد القادمة في دوري روشن، من أجل شراء التذاكر وتشجيع الفريق في المباريات الباقية، حتى تحقيق حلم الاتحاد بالفوز بالدوري السعودي هذا العام خاصة أن الفريق أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، اللقاء هو لقاء التعاون وهو من سيحدد موعد طرح التذاكر وأسعارها وكان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول في الجوهرة المشعة، وحقق الاتحاد الفوز بثلاثية دون رد، ويبحث الذئاب اليوم للتعويض.

قبل المباراة الاتحاد في الصدارة برصيد برصيد 59 نقطة من خوض 24 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 5 وخسر في مباراة واحدة كانت أـمام الزعيم نادي الهلال، سجل لاعبو الاتحاد 47 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف، أما صاحب الأرض والجمهور نادي التعاون ففي المركز أل 6 قبل المباراة برصيد 37 نقطة، جمعهم من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر في مثلهم، سجل لاعبوه 32 هدف واستقبلت شباكه 30 هدف.

جمهورنا يشعل المدرجات 🔥🔥 pic.twitter.com/7oaGfV4BKA — جماهير نادي الاتحاد (@ittihad_fns) April 28, 2023

موعد مباراة التعاون ضد الشباب في دوري روشن

17.00 : – الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

19.00 : – الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية/ جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

20.00 : – الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

رابط حجز تذاكر الاتحاد والتعاون

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أسعار التذاكر

لم يعلن نادي التعاون حتى الآن عن موعد طرح التذاكر ولا الأسعار، ولكن من المرجح أن تبدأ التذاكر ب 10 ريال للتذكرة للفئة الموحدة، شاملة قيمة الضريبة المضافة تتذايد للدرجات الأعلى.

ترتيب جدول دوري روشن قبل المباراة

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة 25 مرة كان نصيب الأسد من الفوز لصالح الاتحاد بالفوز في 13 مباراة، بينما فاز التعاون في 6 وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، أكبر فوز تحقق في مباريات الفريقين كان لصالح التعاون بالفوز 5-2 موسم 2018.

بطاقة المباراة