“إلغاء السوبر التركي”.. ما هو سبب إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة بالسعودية؟

بعد حالة من الجدل حول إقامة مباراة غلطة سراي وفنربخشة ببطولة السوبر التركي، أعلن الاتحاد التركي عن مغادرة الفريقان الرياض، حيث استضافت المملكة العربية السعودية مباراة السوبر التركي بين بطل الدوري غلطة سراي وبطل الكأس فنربخشة، وذلك مساء اليوم السبت 29 ديسمبر تم الإعلان عن إلغاء المباراة وذلك ضمن احتفالات موسم الرياض 2023.

إلغاء السوبر التركي- الحرة

إلغاء السوبر التركي

جدل سياسي وراء إلغاء المباراة التي جمعت بين غلطة سراي وفنربخشة في كأس السوبر التركي، وذلك بسبب خلاف بين الهيئة المنظمة للمباراة والفريقين، حيث نقلت صحيفة الحرة أن السبب وراء الخلاف يرجع إلى رفض الهيئة المنظمة للمباراة لرفع صورة أتاتورك في المباراة، حيث تم رفض استخدام الشعارات السياسية، إضافة إلى رفض إقامة النشيد السعودي والنشيد التركي في المباراة، لذلك غادر الفريقين الرياض وتوجها إلى المطار، بينما سيتم إعلان بيان تفصيلي فيما بعد عن السبب وراء إلغاء المباراة.

من هو مصطفى أتاتورك؟

أتاتورك هو أول رئيس لتركيا في الفترة من 1923 – 1938، حيث شغل أتاتورك عدد كبير من المناصب في تركيا، وكان أتاتورك قائد عسكري شارك في العديد من المعارك بالجيش التركي، إضافة إلى قيامه بإجراء تغييرات كبيرة بنظام الحكم في تركيا وتحويلها إلى دولة علمانية، ولكن ترفض السعودية مشاركة أي شعارات سياسية في مباريات كرة القدم، كما ترفض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم استخدام الشعارات السياسية بكرة القدم