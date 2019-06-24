إقتراب يوفينتوس الإيطالي من التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت

إقترب نادي يوفينتوس الإيطالي من إتمام تعاقده من لاعب أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت، حيث بلغت الصفقة أهميتها لدي الصحف الإيطالية وتحدثت عنها وصرحت بأن السيدة العجوز تفوق علي كبير إسبانيا برشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي وقالت أن اليوفي يحتاج الي تدعيم من أجل الموسم الجديد، ومن أهم تلك الصحف، صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت وصحيفة كوريري ديللو سبورت.

صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت تحدثت عن الصفقة وقالت، أن يوفينتوس ركض مسرعا من أجل التعاقد مع الهولندي دي ليخت، وقالت أيضا أن النادي يعمل علي تعزيز دفاعاته بعد أعتزال بارزالي، كما رحب اللاعب بفكرة اللعب مع لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو،كما يستعد النادي لدفع 70 مليون يورو لإتمام التعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة وقالت أن دي ليخت لاعب كبير وأمامه مستقبل واعد، حيث أثبت بأنه لاعب يستحق أن تتهافت عليه أندية أوروبا لما فعله مع أياكس في دوري أبطال أوروبا ،وقالت أيضا أن اللاعب إستجاب لفكرة التعاقد معه من جانب النادي الإيطالي، وصرحت الصحيفة أن أياكس سيحصل علي 70 مليون يورو فيما سيحصل دي ليخت علي 12 مليون يورو.

وأضافت أيضا أن النادي إقترب من التعاقد مع اللاعب رابيو الذي يلعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان، مضيفه بأن اللاعب رحب باللعب ضمن صفوف السيدة العجوز، وأضافت أيضا بأن التعاقد مع اللاعبين الاثنين يسمي بالسد المنيع لليوفي وعلقت الصحيفة أيضا وقالت في صفحتها، يوفينتوس الي الامام،

← إقرأ أيضاً: