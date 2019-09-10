إقالة روميو جوزاك مطلب جماهيري بعد خسارة الكويت أمام أستراليا

حالة من الغضب تجتاح الشارع الرياضي الكويتي الان، بعد نتيجة مباراة الكويت وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، حيث خسر المنتخب الكويتي على ملعبه وبين جماهيره بنتيجة 0-3، وبعد نهاية المباراة، طالبت الجماهير الكويتية بإقالة المدير الفني للمنتخب روميو جوزاك بعد هذا العرض السيئ، يذكر أن منتخب الكويت قد بدأ مشوار التصفيات بتحقيق فوز كبير على النيبال بنتيجة 7-0، قبل ان يسقط أمام أستراليا اليوم.







هذا ومن المرتقب أن يعقد اتحاد كرة القدم الكويتي اجتماع هام خلال الساعات القليلة القادمة، لمناقشة واستعراض أداء المنتخب خلال الفترة الماضية، واتخاذ القرار المناسب بخصوص الجهاز الفني برئاسة روميو جوزاك، يذكر أن اتحاد الكرة كان قد ناقش أمر إقالة روميو جوزاك مدرب منتخب الكويت بعد الخروج من بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا بالعراق، لكن المجلس قرر الإبقاء عليه لضيق الوقت.

هذا وتنتظر منتخب الكويت مباراة قوية أمام منتخب الأردن في العاشر من أكتوبر القادم، ومباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم مونديال 2022 المجموعة الثانية، وعلى الرغم من خسارة الكويت اليوم فهو يتصدر تلك المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن ستراليا والأردن وكلاهما لعب مباراة واحدة بينما لعب منتخب الكويت مباراتين، هل يقيل الاتحاد الكويتي روميو جوزاك؟.