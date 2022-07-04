إقالة حمزة الجمل من تدريب الإسماعيلي.. وإيهاب جلال ضمن قائمة المرشحين

يعاني نادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة من سوء النتائج والتراجع الواضح في مستوى الفريق، حيث يحتل الدراويش المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى ذلك خروجه من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام فريق غزل المحلة في مباراة انتهت بركلات الجزاء الترجيحية، وحصد الإسماعيلي خلال 22 مباراة 20 نقطة فقط في موسم هو الأسوأ للنادي الأصفر.

الإسماعيلي يقيل الجمل ويبحث عن بديل

أعلن نادي الإسماعيلي إقالة المدير الفني للفريق حمزة الجمل نظراً لسوء النتائج وتراجع مستوى الفريق في الفترة التي قضاها الجمل مع الفريق، وعمل الجمل في جهاز ملئ بنجوم نادي الإسماعيلي أمثال الكابتن حسنى عبد ربه الذي يعمل كمدير كرة والكابتن محمد حمص كمدرب مساعد إلا أن الحظ لم يحالف هذا الجهاز وسرعان ما قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بإقالته والبحث عن البديل.

البحث عن بديل حمزة الجمل لقيادة الدراويش

بدأ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في البحث عن مدير فني جديد نظراً لضيق الوقت وضغط المباريات في الدوري المصري الممتاز، وتداولت بعض الأخبار أن أبرز المرشحين لقيادة الفريق في الفترة المقبلة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي بيراميدز والمنتخب المصري، كما ارتبط عدد من الأسماء الأخري بتدريب الفريق الأصفر العريق جاء أبرزهم الكابتن حلمي طولان مدرب إنبي السابق والكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق.