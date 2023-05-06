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إقالة حسام وإبراهيم حسن من تدريب المصري لسبهم مجلس الإدارة واللاعبين بألفاظ خارجة

أحمد ياسين

أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي اليوم السبت في بيان أصدره ونشره على صفحته على موقع “فيسبوك”، إقالة كل من حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة  القدم، وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، وكلف المجلس الدكتور ميمي عبد الرازق بالقيام بمهام المدير الفني للفريق.

إقالة حسام وإبراهيم حسن من تدريب المصري لسبهم مجلس الإدارة واللاعبين بألفاظ خارجة 2 6/5/2023 - 1:18 م

تجاوزات غير عادية من التوأم

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وجاء في نص البيان الصادر من مجلس الإدارة “نظرًا للتجاوزات غير العادية وغير المقبولة وغير المبررة من كل من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول ، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو الجاري”.

إقالة حسام وإبراهيم حسن من تدريب المصري لسبهم مجلس الإدارة واللاعبين بألفاظ خارجة 1 6/5/2023 - 1:18 م

وتابع البيان “وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات باقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة”.

واختتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي بيانه بقراره التالي”قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع ، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري”.

بيان من مجلس إدارة النادي المصري نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن…

Posted by Al-Masry SC on Saturday, 6 May 2023

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أحمد ياسين

كاتب مصري بالعديد من المواقع الإلكترونية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الإبداع والتميز دائما.

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