إقالة حسام حسن من تدريب المصرى

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي وباجماع الاعضاء إقالة الجهاز الفني للنادي المصري وتوقيع غرامة مالية عليه لتجاوزاته وتكليف ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول

وجاء في بيان من مجلس إدارة النادي المصري الصادر اليوم : نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول ، والكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الاربعاء الموافق الثالث من مايو الجاري ، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات باقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة :

قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع ، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري

وكان المجلس قد استعرض فى وقت سابق التصريحات الإعلامية الصادرة عن مدير الكرة بالنادي ، الكابتن ابراهيم حسن عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة ، وما شابها من تجاوزات ومعلومات مغلوطة أثارت البلبلة في الشارع البورسعيدي من ناحية ، وأثرت بالسلب على الفريق من ناحية أخرى وبناء عليه قرر المجلس ما يلي :

أ- توقيع غرامة مالية قدرها 200000 جنيه – مائتي ألف جنيه – على الكابتن ابراهيم حسن.

ب – منع الكابتن ابراهيم حسن من الظهور الإعلامي ، على أن تقتصر التصريحات المتعلقة بالفريق الأول على المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن – دون غيره – وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي تنظمها رابطة الأندية عقب نهاية المباريات.

المصري يُنهي تعاقده مع النيجيري أنتوني أُكبوتو بالتراضي

بمكتب الأستاذ كامل أبو علي، تم صباح اليوم التوقيع على إنهاء التعاقد بالتراضي مع النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعدما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري والذي كان قد تعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نادي قطر القطري.

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