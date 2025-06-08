إغلاق نادي إيطالي بعد 114 عامًا بسبب الإفلاس

أفادت الصحافة الإيطالية يوم السبت بأن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم سيعلن إفلاسه ويختفي عن الساحة الرياضية بعد 114 عامًا من النشاط، وذلك بسبب فشل مالكه ماسيمو تشيلينو في الوفاء بديون النادي التي تقدر بحوالي 3 ملايين يورو.

كان أمام تشيلينو، الذي يمتلك النادي منذ عام 2017، مهلة حتى يوم الجمعة لدفع جزء من ديون النادي المتأخرة، والتي تشمل ضرائب متأخرة تصل إلى 8 ملايين يورو.

ولعدم قدرته على سداد المبلغ المطلوب، فقد النادي حقه في المشاركة في البطولة الإيطالية.

كما عاقبت محكمة الاتحاد الإيطالي النادي بخصم أربع نقاط نتيجة للمخالفات الإدارية، مما أدى إلى تراجع بريشيا من المركز الخامس عشر إلى المركز الثامن عشر في ترتيب دوري الدرجة الثانية، ليهبط بذلك إلى دوري الدرجة الثالثة.

خلال تاريخه العريق، شارك بريشيا في 23 موسمًا في الدوري الإيطالي، وكان أفضل مركز له هو المركز الثامن في موسم 2000-2001.

من أبرز اللاعبين الذين مروا عبر صفوفه الدولي الإيطالي روبرتو باجيو، وأليساندرو ألتوبيلي، وأندريا بيرلو، ولوكا توني، بالإضافة إلى بيب غوارديولا في موسمي 2001-2002 و2003.

يذكر أن ماسيمو تشيلينو كان قد تولى أيضًا ملكية ناديي كالياري الإيطالي وليدز الإنجليزي، حيث اشتهر بتغييرات مستمرة للمدربين.