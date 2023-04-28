“بعد قرار إغلاق القناة التلفزيونية”.. كم سيوفر برشلونة من النفقات؟

قرر نادي برشلونة الإسباني في خطوة مفاجئة وجدلية عدم تمديد عقد شركة “Movistar” لتشغيل قناة النادي التلفزيونية “Barça TV”، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى توفير حوالي 8 ملايين يورو سنويًا، وهو مبلغ قليل مقارنةً بالديون التي تبلغ أكثر من مليار يورو، ويعود هذا القرار إلى جهود النادي لتقليل النفقات والتكاليف بالإضافة للتعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم الفريق بما يتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف التي ينص عليها الدوري الإسباني.

سيتسبب هذا القرار في فقدان حوالي 150 شخصًا لوظائفهم، بالإضافة إلى إحباط جماهير النادي الكاتالوني التي كانت تتابع برامج ومباريات القناة منذ بدء بثها في نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، وبدلًا من ذلك سيتوجه النادي نحو البث الرقمي على الإنترنت باستخدام حوالي 14 موظفًا يعملون من استوديوهات برشلونة.

يحتل برشلونة الصدارة في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة ويتفوق بـ 11 نقطة على ريال مدريد غريمه التاريخي، ولكنه تلقى هزيمة قاسية من الأخير بأربعة أهداف دون رد في إياب كأس الملك، وكذلك خسر من مانشستر يونايتد الإنجليزي بمجموع 4-3 في ذهاب وإياب الدوري الأوروبي.