إعلان قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني اليوم

يلتقي فريق برشلونة وليفانتي اليوم الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وقد أعلن المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة فريق برشلونة لمواجهة فريق ليفانتي، حيث يحل نادي برشلونة ضيفاً على ليفانتي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تشكيل الفريق

حيث شهدت قائمة الفريق الإسباني برشلونة عودة النجم روبيرت ليفاندوفسكي، وذلك بعد الإصابة التي كان يعاني منها قبل بداية الموسم وذلك عبر تلقية التصريح الطبي للموافقة على عودته، كما شهدت القائمة غياب غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط الوسط بدون سبب واضح، كما يستمر غياب اللاعبين فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن عن قائمة الفريق، وفيما يلي القائمة المعلنة للقاء ليفانتي.