إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة عماد النحاس

معتز خليل

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

🟥 تفاصيل التعيينات

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن التغييرات جاءت بعد مشاورات مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط. وجاءت التعيينات على النحو التالي:

  • المدير الفني المؤقت: عماد النحاس
  • مدير الكرة: وليد صلاح الدين
  • المدرب العام: عادل مصطفى
  • المدرب المساعد: محمد نجيب
  • مدرب الأحمال: عبد الرحمن عيسى
  • مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد

🟥 البحث عن مدرب أجنبي جديد

أكدت إدارة الأهلي أنها تواصل دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار المدير الفني الجديد الذي يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

🟥 عودة المنافسات

من المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري بمواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

