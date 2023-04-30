إعلامي رياضي عن مباراة الهلال وأوراوا: استنساخ لنهائي 2017 ويكشف سبب تعاطف بعض الجماهير مع الفريق الياباني

تعادل نادي الهلال السعودي مع نظيره أوراوا الياباني بنتيجة هدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وهذه النتيجة تسببت في إحباط جماهير الزعيم، كما أن هناك جدلا حدث على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعاطف بعض الجماهير السعودية مع الفريق الياباني، وكان للإعلامي وليد الفراج رأي في كل هذه الأمور ماذا قال؟.

وليد الفراج: الهلال يكرر سيناريو 2017

قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن مع وليد، إن بداية مباراة الهلال وأوراوا كانت رائعة، وسجل الزعيم هدفا مميزا، لكن بعد ذلك تغير كل شيء، وعادت الجماهير إلى بيوتها حزينة.

وتابع: أرى أن الأمور شبيهة بالسيناريو الذي حدث بين الفريقين في 2017، عندما تعادل الهلال مع أوراوا على أرضه، وخسر في اليابان بهدف نظيف.

وأضاف: تصريحات لاعبي الهلال ومديرهم الفني عن وصف المباراة بأنها شوط أول وهناك شوط ثان في اليابان كلها جيدة، لكن الهلال عليه أن يتعب كثيرا حتى يستطيع حصد اللقب الآسيوي من قلب ملعب سايتاما.

وعن تعاطف وتشجيع بعض من جماهير النصر والاتحاد للفريق الياباني قال الفراج: هم يفكرون في مصلحة الأندية التي يشجعونها؛ لأن الهلال إذا حصد اللقب فسوف يمثل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام في المملكة في نهاية 2023، ولكن إذا حدث عكس ذلك فسوف يتم اختيار بطل دوري روشن لتمثيل السعودية، وبالتالي تصبح الفرصة متاحة لكل من الاتحاد والنصر.