إعلامي رياضي عن مباراة الهلال وأوراوا: استنساخ لنهائي 2017 ويكشف سبب تعاطف بعض الجماهير مع الفريق الياباني
تعادل نادي الهلال السعودي مع نظيره أوراوا الياباني بنتيجة هدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وهذه النتيجة تسببت في إحباط جماهير الزعيم، كما أن هناك جدلا حدث على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعاطف بعض الجماهير السعودية مع الفريق الياباني، وكان للإعلامي وليد الفراج رأي في كل هذه الأمور ماذا قال؟.
وليد الفراج: الهلال يكرر سيناريو 2017
قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن مع وليد، إن بداية مباراة الهلال وأوراوا كانت رائعة، وسجل الزعيم هدفا مميزا، لكن بعد ذلك تغير كل شيء، وعادت الجماهير إلى بيوتها حزينة.
وتابع: أرى أن الأمور شبيهة بالسيناريو الذي حدث بين الفريقين في 2017، عندما تعادل الهلال مع أوراوا على أرضه، وخسر في اليابان بهدف نظيف.
⏰ نهاية المباراة#الهلال ١ x ١ أوراوا الياباني#الهلال_أوراوا pic.twitter.com/tiS3kZvqfl
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 29, 2023
وأضاف: تصريحات لاعبي الهلال ومديرهم الفني عن وصف المباراة بأنها شوط أول وهناك شوط ثان في اليابان كلها جيدة، لكن الهلال عليه أن يتعب كثيرا حتى يستطيع حصد اللقب الآسيوي من قلب ملعب سايتاما.
#وليد_الفراج: بداية المباراة كانت 👍🏻 ثم انقلب الوضع والسيناريو يقترب من نهائي 2017 .. عندما حضر الجمهور خرج زعلان .. جماهير #الاتحاد و #النصر يريدان فرصة للعالمية السعودية#نهائي_دوري_أبطال_آسيا#الهلال_اوراوا#أكشن_مع_وليد
https://t.co/wlLYDrcVpW
#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/ws0la1qIP2
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 29, 2023
وعن تعاطف وتشجيع بعض من جماهير النصر والاتحاد للفريق الياباني قال الفراج: هم يفكرون في مصلحة الأندية التي يشجعونها؛ لأن الهلال إذا حصد اللقب فسوف يمثل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام في المملكة في نهاية 2023، ولكن إذا حدث عكس ذلك فسوف يتم اختيار بطل دوري روشن لتمثيل السعودية، وبالتالي تصبح الفرصة متاحة لكل من الاتحاد والنصر.