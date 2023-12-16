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إعلاميون عن النجم كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال 

مصطفى السيد أبو حجازي

قام بعض الإعلاميين بمهاجمة النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما بعد الهزيمة أمام الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال كأس العالم للأندية بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023. 

كريم بنزيما

صورة النجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص اتحاد جدة-المصدر: موقع بالجول

يذكر أن كريم بنزيما قد أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، حيث تصدى لها الحارس المصري محمد الشناوي بكل براعة. 

وتقدم الأهلي عند الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول عن طريق النجم على معلول، ثم بعدها أضاف حسين الشحات الهدف الثاني عند الدقيقة 59، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث عند الدقيقة 62، وتمكن بنزيما من تقليص الفارق عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع في أحداث الشوط الثاني. 

ونشر الإعلامي الشهير “عدنان جستنية” وذلك عن طريق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X” موجهًا رسالة للنجم كريم بنزيما قائلًا: هو السبب..المفروض يعتزل. 

بينما قام محمد أبو هداية “الناقد الرياضي” بالتصريح قائلًا: النادي الأهلي المصري قد تفوق خلال تلك المواجهة، حيث تحكم في رتم المباراة واستحق الفوز بكل تأكيد بكل جدارة، وأطلب من الاتحاديين أن يقوموا بالبحث داخل النادي عن الأسباب حول تلك الاخفاقات، وأن يقوموا بتقديم استقالتهم احترامًا للجماهير. 

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عن الكاتب:
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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