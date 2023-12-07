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إصابة أحد نجوم ليفربول، وعلاجه قد يستغرق سنة

مهران الصعيدي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، إصابة نجم الفريق جويل ماتيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

حيث حدثت الإصابة خلال مباراة الفريق أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة خطيرة تستدعي علاج لفترة طويلة

وتعد إصابة الرباط الصليبي الأمامي هي إصابة خطيرة يمكن أن تستغرق ما بين 6 إلى 12 شهرا للشفاء منها.

ومن المقرر أن يخضع ماتيب لعملية جراحية في غضون الأسابيع المقبلة كما سيغيب عن بقية الموسم.

يعد ماتيب لاعبا أساسيا في تشكيلة ليفربول، ويلعب دور مهم في الدفاع عن الفريق، وإصابته هي خسارة كبيرة للريدز ، الذين سيتعين عليه التكيف بدونه في المباريات المتبقية من الموسم.

كما أكد كلوب: “إنه أمر محزن للغاية أن نسمع أن جويل قد تعرض لإصابة خطيرة، إنه أحد أكثر اللاعبين المهمين في فريقنا، وسندعمه بالكامل خلال فترة تعافيه.”

شعار نادي ليفربول- مصدر الصورة ويكيبيديا

ومن جانبه أعرب ماتيب عن أسفه للإصابة، وقال: “أنا حزين للغاية لأنني سأغيب عن المباريات المتبقية من الموسم، أريد أن أشكر جميع مشجعي ليفربول على دعمهم، وسأبذل قصارى جهدي للتعافي في أسرع وقت ممكن.”


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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
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