إصابة نجم الأهلي بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على ملعب الأهلي وي السلام ليرفع الفريق الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة 44 محتلًا بها المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة وبفارق نقطة واحدة عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة وأربع نقاط عن فريق الزمالك صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن تعرض لاعب الفريق بيرسي تاو لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ليغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، والجدير بالذكر أن فريق الأهلي سيخوض مواجهة قوية أمام فريق بيراميدز في دور ال 16 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في مساء غد الأحد في تمام الساعة ال 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان سامي قمصان المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بيراميدز والتي جاءت كالتالي:

‏في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط الدفاع: ياسر ابراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف.

وفي خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق‏ ووليد سليمان.

وفي خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن حسام حسن.