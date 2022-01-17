جماهير النصر تتلقى صدمة مفاجئة بشأن “جوناثان رودريغيز” الوافد الجديد للفريق

استطاع النجم الأوروجوياني “جوناثان رودريغز” من خطف الأنظار خلال الفترة الماضية من ناديه بينارولفي الدوري المحلي، ما دفعه للانتقال إلى الدوري المكسيكي وتمكنه من الحصول على أفضل لاعب به في موسم 2014، وهو ما مكنه من الانضمام إلى صفوف نادي بنفيكا في الدوري البرتغالي ووصل معه إلى مستوى كبير، وهو ما دفع نادي النصر السعودي إلى شرائه بعد عودته من الإعارة في صفوف نادي ديبورتيفو لا كورونا الإسباني، ووقع عقد ممتد لثلاثة سنوات.

لاعب متميز ذو خبرة

ويُعد اللاعب الذي يبلغ من العمر 28 عامًا صفقة قوية وجيدة لنادي النصر السعودي، نظرًا لما يمتلكه من رصيدة وفيرة من الخبرة من المشاركة في الدوريات الكبرى في أمريكا الجنوبية أو في الدوري البرتغالي والإسباني، فضلاً عن خوضه تجربة تمثيل منتخب أوروجواي في أكثر من مناسبة برفقة لويس سواريز نجم برشلونة وليفربول السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، ورفقة كافاني لاعب مانشستر يونايتد الحالي وباريس سان جيرمان السابق.

وإضابة مفاجئة

وبعد أيام من توقيعه رسميًا عقود انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وبدء الدخول في التدريبات الجماعية، أعلن النادي عن إصابة الوافد الجديد جوناثان رودريغيز بوباء كورونا، وبدءأ إدارة الفريق على الفور في القيام فحوصات شاملة لجميع عناصر الفريق الأول من لاعبين وجهاز فني وإداري، في الوقت الذي بدأت فيه إجراء علاج اللاعب المصاب من خلال العزل المنزلي والحصول على العلاج الازم والمتابعة الدورية.

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جدير بالذكر أن “رودريغيز” كان قد خاض مباراة دولية برفقة منتخب بلاده ضد منتخب السعودية في لقاء ودي يوم 10 أكتوبر 2014، في حين نجح في تسجيل هدفه الدولي الأول في مباراة ودية أمام منتخب عمان يوم 13 من الشهر نفسه، وذلك في إطار مواجهاته بالسعودية ودول الخليج.