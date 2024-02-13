إصابة قوية تضرب صفوف نادي الهلال السعودي
تعرض حارس مرمى نادي الهلال السعودي “حبيب الوطيان” خلال تدريبات الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وعلى إثر ذلك فإن الحارس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر.
اصابة حبيب الوطيان
وقد أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة الحارس حبيب الوطيان في بيان رسمي، وجاء بيان نادي الهلال كالاتي: “أوضحت الفحوص الطبية والأشعة تعرض حبيب الوطيان لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف ويحتاج على إثرها لتدخل جراحي سيحدد موعده لاحقاً”.
📄 أوضحت الفحوص الطبية والأشعة تعرض "حبيب الوطيان" لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف، ويحتاج على إثرها لتدخل جراحي سيحدّد موعده لاحقـًا #الهلال pic.twitter.com/bJy4zUooWu
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 13, 2024