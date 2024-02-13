أخبار الرياضة

إصابة قوية تضرب صفوف نادي الهلال السعودي

محمد فريد عبد العزيز

تعرض حارس مرمى نادي الهلال السعودي “حبيب الوطيان” خلال تدريبات الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وعلى إثر ذلك فإن الحارس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر.

اصابة حبيب الوطيان

وقد أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة الحارس حبيب الوطيان في بيان رسمي، وجاء بيان نادي الهلال كالاتي: “أوضحت الفحوص الطبية والأشعة تعرض حبيب الوطيان لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف ويحتاج على إثرها لتدخل جراحي سيحدد موعده لاحقاً”.

 


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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