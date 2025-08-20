حديث من الصفاقسي التونسي عن إصابة على معلول

كشف سامي بوصرصار السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي عن حجم إصابة علي معلول نجم الفريق والأهلي السابق.

هذه الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة البنزرتي الأخيرة في الدوري التونسي، تم الكشف عن تفاصيلها.

وأوضح بوصرصار في تصريحاته الصحفية أن إصابة معلول “خفيفة وليست مقلقة” مؤكداً أن اللاعب سيعود إلى التدريبات في وقت قريب عقب التأكد من تعافيه الكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وعن موقفه من الانضمام إلى معسكر منتخب تونس المقبل أشار إلى أن الأمر لم يحسم بعد قائلاً : لا يمكننا التوقع حالياً بشأن مشاركته مع المنتخب.

وكان الصفاقسي قد أصدر بيان أعلن فيه إصابة لاعبه خلال مباراة البنزرتي مع التأكيد على أنه سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية تخص حالته وموعد عودته قريباً.

يذكر أن معلول شارك مؤخراً في أول مباراة له مع الصفاقسي بعد عودته وكانت أمام الترجي الجرجيسي بقيادة مدربه أنيس بوجلبان المدير الفني السابق للمصري ولاعب الأهلي الأسبق.