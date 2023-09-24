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إصابة عضلية تفاجئ سلطان الغنام لاعب النصر قبل مواجهة أحد بكأس الملك السعودي

عمر عبد العزيز أحمد

تلقى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة موجعة قبل مواجهة أحد، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024.

إصابة عضلية تفاجئ سلطان الغنام لاعب النصر

سلطان الغنام - مصدر الصورة: صحيفة صدى

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ويخوض النصر مباراة قوية أمام أحد، في إطار منافسات الدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس الملك سلمان للأندية 2023/2024، على ملعب “عبدالله الفيصل” في جدة.

إصابة عضلية تفاجئ سلطان الغنام لاعب النصر

وبحسب ما ذكرته عدة تقارير، فإن لاعب النصر سلطان الغنام سيغيب 5 أيام عن فريقه، ويأتي سبب غياب الغنام عن فريقه معاناته من إصابة عضلية.

ونتيجة لذلك، سيتجه لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إلى اختيار تشكيلته التي سيخوض بها المباراة القادمة في الحصة التدريبية اليوم الأحد.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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