إصابة عضلية تفاجئ سلطان الغنام لاعب النصر قبل مواجهة أحد بكأس الملك السعودي

تلقى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة موجعة قبل مواجهة أحد، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024.

سلطان الغنام - مصدر الصورة: صحيفة صدى

ويخوض النصر مباراة قوية أمام أحد، في إطار منافسات الدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس الملك سلمان للأندية 2023/2024، على ملعب “عبدالله الفيصل” في جدة.

إصابة عضلية تفاجئ سلطان الغنام لاعب النصر

وبحسب ما ذكرته عدة تقارير، فإن لاعب النصر سلطان الغنام سيغيب 5 أيام عن فريقه، ويأتي سبب غياب الغنام عن فريقه معاناته من إصابة عضلية.

ونتيجة لذلك، سيتجه لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إلى اختيار تشكيلته التي سيخوض بها المباراة القادمة في الحصة التدريبية اليوم الأحد.