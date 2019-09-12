“إصابة دجوكوفيتش” يحتاج لأكثر من الراحة، وقد يغيب لفترة طويلة عن ملاعب التنس

إصابة دجوكوفيتش والتي جعلته ينسحب من مباراة ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019، قد تتسبب في غيابه عن البطولات وملاعب التنس لفترة طويلة قادمة، إصابة دجوكوفيتش التي لحقت به جاءت على مستوى الكتف وبعد أن كانت الأخبار تؤكد أن اللاعب يحتاج لفترة راحة، لكن الآن أكدت عدة مصادر أن دجوكوفيتش يحتاج لعملية جراحية للتعافي من تلك الإصابة.







الصحفي السويسري أرنو كيريوتي المتخصص في المجال الرياضي، تحدث في تغريدة هامة له عن إصابة دجوكوفيتش، وقال أنه لديه معلومات تؤكد أن اللاعب المصنف الأول عالميا يحتاج عملية جراحية لعلاج كتفه من الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس سبتمبر 2019، مما يعني غيابه لفترة طويلة عن ملاعب التنس.

À en croire certains bruits de couloir, Novak #Djokovic pourrait être amené à passer sur le billard pour soigner son épaule. Affaire à suivre. — Arnaud Cerutti (@arnaud_cerutti) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩







دجوكوفيتش صاحب 32 عام هو المصنف الثاني عالميا، بعدما خسر صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس لمصلحة رافائيل نادال، بعدما حصل الأخير على كأس بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019، وكان دجوكوفيتش قد انسحب من مباراته أمام السويسري ستان فافرينكا في ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، ليفسح الطريق للنجم نادال.